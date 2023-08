Us Livorno, amaranto inseriti nel girone E

Livorno, 31 agosto 2023 – Tutto sommato un girone che, sulla carta, è abbordabile quello affronterà l’Unione Sportiva Livorno 1915 nella prossima stagione 2023-24. Gli amaranto infatti sono stati confermati nel Girone E affrontato lo scorso anno con l’aggiunta di alcune squadre importanti come San Donato Tavernelle, Aquila Montevarchi e Real Forte Querceta.

Evitato dunque un girone solo toscano con club che in questa finestra estiva hanno acquistato giocatori importanti come Aglianese, Prato e Pistoiese, la squadra di mister Giancarlo Favarin dovrà vedersela su tutte con il Grosseto, favorito per la vittoria del campionato, e Pianese.

C’è da dire che però gli innesti ci sono stati durante il calciomercato estivo e gli amaranto hanno dato segnali positivi nel corso di queste amichevoli dando anche la sensazione di essere una squadra nettamente più forte rispetto a quella vista durante la scorsa stagione.

A onor del vero però manca la punta titolare con Sacha Cori che resta in pole position anche se, a causa dell’interessamento di squadre di Serie C come Pro Patria, Lucchese e Triestina, la trattativa non è più in discesa come pochi giorni fa.

Dunque se non resta altro che attendere gli ultimi giorni per capire quale profilo sarà il nuovo numero nove dell’US Livorno, almeno “l’ansia da girone” è terminata. Serie D, Girone E ORVIETANA SPORTING TRESTINA AQUILA MONTEVARCHI CENAIA FIGLINE FOLLONICA GAVORRANO GHIVIBORGO GROSSETO LIVORNO MOBILIERI PONSACCO PIANESE POGGIBONSI REAL QUERCETA SAN DONATO TAVARNELLE SANGIOVANNESE SERRAVEZZA TAU ALTOPASCIO VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO