U.S Livorno-Bra: 2-1, gli amaranto vincono in rimonta e portano avanti il sogno tricolore

Livorno, 24 maggio 2025 - Questa sera allo stadio Armando Picchi si respirava l'aria delle grandi occasioni, gli amaranto sono scesi in campo per affrontare i giallorossi di Bra nella prima semifinale che stabilirà quale fra le due formazioni avrà accesso alla finale della poule scudetto di Serie D.

La partita inizia subito in modo frizzante, con le due formazioni che attaccano da una parte all’altra del campo, con il Livorno che nei primi minuti si rende già pericoloso in più di un’occasione presentandosi minaccioso nell’area di rigore avversaria. Nonostante la buona prestazione messa in campo dagli amaranto nella prima frazione sono però gli ospiti del Bra ad andare a segno al 12’ minuto grazie ad un’ottima azione in velocità, davanti alla porta il numero 9 Aloia non sbaglia. Al 17’ Rossetti prova a riportare in equilibrio la partita ma sbaglia e spedisce il pallone contro il portiere avversario. Grossa occasione al 19’ per la formazione giallorossa fermata solo da un ottimo intervento di Cardelli. Gli amaranto sono chiamati alla reazione ma faticano a trovare gli spunti giusti, con gli avversari che proseguono invece il loro forcing. Poco altro da segnalare per quanto riguarda il primo tempo con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Il secondo tempo si apre così come si era concluso il primo tanto Bra e poco amaranto, con Hamlili che prova uno dei suoi soliti tiri da fuori al quarto minuto della ripresa mancando però l’obiettivo. Il Bra invece sfiora nuovamente il raddoppio al quinto minuto mancando di poco la porta di Cardelli. Grande occasione al 54’ per gli amaranto che ci provano con Bellini da fuori area il tiro del numero 20 colpisce però in pieno la traversa che non ha ancora smesso di tremare. Sono due i pali per i ragazzi di Indiani nel giro di pochi minuti, al 56’ è Rossetti a centrare il legno dopo essersi mosso molto bene all’interno dell’area. Le occasioni stavano diventando troppo e finalmente a rimettere in ordine le cose per gli amaranto è arrivato proprio Rossetti che al 58’ trova il gol del pareggio con un colpo di testa su un ottimo cross di Malva. Se il primo tempo aveva visto gli amaranto subire gli arrembaggi della squadra ospite nella seconda frazione la situazione si ribalta con i ragazzi di mister Indiani che in più di un’occasione vanno molto vicini al vantaggio. Vantaggio che arriva al con Dionisi che ancora una volta centra l’appuntamento con il gol e regala l’ennesima vittoria agli amaranto. Il Livorno sembra non accontentarsi e vedendo gli avversari in difficoltà cerca di aumentare il proprio vantaggio, ma la gara finisce sul 2-1.

Appuntamento con la semifinale di ritorno, domenica 1° giugno.