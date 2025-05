U.S Livorno-Bra 2-1. Le pagelle degli amaranto

Livorno, 24 maggio 2025 - Gli amaranto di mister Indiani continua a vincere portando così avanti il sogno scudetto. Buona la prima in attesa del ritorno in casa del Bra il primo giugno alle 16. Ecco le pagelle degli amaranto per questa sera:

Cardelli: 6.5 Poco reattivo sulla rete dello 0-1 ma salva il potenziale 0-2 degli avversari con una buona uscita

Brenna: 7 Buona partita del capitano che dopo una piccola disattenzione sul gol dello 0-1 conduce una partita molto attenta

Siniega: 6.5 Bene nelle chiusure aree di testa le prende tutte lui, buona prestazione anche in fase offensiva.

Fancelli: 6 Partita ordinata, complice anche lui come tutta la difesa sul gol dello 0-1 ma per il resto non commette grossi errori. (Dal 60esimo D’Ancona: Il suo ingrasso da freschezza alla difesa).

Bonassi: 6.5 Fa tanto forse troppo, a volte occupa l’area avversaria come i veri bomber, altre è fondamentale con i suoi ripieghi difensivi poco equilibrio però fra le due fasi. (Dal 45esimo Regoli: 6.5 Entra bene in partita dando più equilibrio al centrocampo fondamentale per il gol del 2-1 ).

Hamlili: 6.5 Nelle difficoltà prova ad illuminare la partita con alcune delle sue giocate.

Bellini: 7 Poco partecipe nel primo tempo, si accende però nella ripresa cercando di essere più propositivo e sfiorando il gol, un secondo tempo di grandissimo livello il suo.

Calvosa: 6 Non una buona partita la sua, tante palle perse, ma come tutta la squadra si riprende nel secondo tempo. (Dall’80esimo Parente: s.v).

Marinari: 6 Tanti errori per l’esterno amaranto che fatica a sfondare sulla destra. (Dal 60esimo Ndoye: 6.5 Entra bene in campo trovandosi dopo poco la possibilità di portare la squadra in vantaggio).

Rossetti: 7.5 Fa un buon lavoro nelle sponde con i compagni di reparto e dopo aver lottato tanto trova meritatamente il gol del pareggio, il migliore in campo.

Malva: 6 Non è brillante come suo solito, cerca la giocata ma raramente gli riesce, si fa perdonare con l’assist dell’1-1 per Rossetti. (Dal 68esimo Dionisi: 7 Il suo ingresso dà nuova fiducia alla squadra, si fa trovare sempre pronto e porta la squadra in vantaggio).

Greta Ercolano