Verso il derby Livorno-Arezzo: in 5.000 domenica al “Picchi”

La Curva Nord del Livorno

Livorno, 10 marzo – Avremmo voluto arrivarci in altre condizioni, magari con la posizione di classifica ribaltata, ma non importa: il derby Livorno-Arezzo di domenica al “Picchi” (ore 14,30) sarà in ogni caso una partita da vivere molto intensamente.

L’Arezzo si presenteranno all’Ardenza con i galloni della squadra capolista e con un ruolino di marcia preoccupante per qualsiasi avversaria, ma il Livorno dovrà in ogni caso tenere alta la testa e battersi con coraggio e dignità. Lo vogliono e lo meritano i tifosi. Poi c’è almeno da consolidare la posizione nei playoff (magra consolazione, ma almeno diamoci da fare!) e in ogni caso si tratta di derby fra nobili decadute che merita sempre una gran cornice. La rivalità fra le due tifoserie è nota.

Le stime

In effetti, a giudicare da come sta procedendo la prevendita dei biglietti, le premesse per vedere uno stadio tutto amaranto (stesso colore anche per gli ospiti...) ci sono davvero tutte. Al momento, infatti, i biglitti venduti alla chiusura del Punto Amaranto ieri sera erano quasi 600, di cui 400 sponda Livorno e 200 sponda Arezzo. Si dice che dal Valdarno arriveranno in 700, ma è molto probabile che il derby faccia muovere in queste ore altri tifosi ospiti a staccare i tagliandi.

Gli abbonati del Livorno sono sui 1900, cui vanno aggiunti i 600 che hanno comprato il biglietto fino a ieri sera. Facile pensare che fra oggi e domani vi sia un’ultima corsa ai botteghini (anche online ovviamente) e che dunque domenica si possa arrivare a contare sulle 5.000 presenze complessive sui gradoni del “Picchi”. Sarebbe davvero un bello scenario, per una sfida che si gioca in Serie D…

I punti di acquisto

Chi volesse comprare il biglietto per la partita di può farlo ancora oggi e domani al Punto Amaranto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, oppure sul sito Vivaticket o nelle ricevitorie convenzionate. Domenica dalle 11 alle 15.15 saranno aperte le biglietterie di via Allende (tre postazioni) e di piazzale Montello, lato Curva Nord (tre postazioni). Costo dei biglietti: 10 euro in Curva Nord (ridotto 7), 14 euro in gradinata (ridotto 10), 18 euro in tribuna laterale (ridotto 14), 25 euro in tribuna centrale (ridotto 18) e 30 euro in tribuna vip. Il ridotto è riservato agli under 14.