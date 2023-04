Vigevano è letale per la Pielle (77-54): adesso è a rischio il secondo posto

Vigevano, 30 aprile 2023 - Brutta sconfitta per la Pielle a Vigevano. Brutta per il punteggio e per il morale: 77-54 per i padroni di casa della Elachem e secondo posto a rischio per i biancoblù di Cardani.

Che sarebbe stata ostica si sapeva. C'era da immaginarsi che Vigevano si sarebbe giocata al massimo la chance per agganciare le “triglie”. E così è stato, visto che adesso la classifica vede le due squadre appaiate a 44 punti. Ma la Pielle stasera ci ha messo decisamente del suo, non esprimendosi mai sui suoi standard, non entrando mai in partita e palesando grandi difficoltà sia nel contenimento che nella realizzazione. Come se fosse prigioniera di un blocco psicologico, sofferente per l’aggressività e la forte determinazione avversaria.

Una timida reazione all'inizio del secondo tempo aveva lasciato sperare in un recupero, ma così non è stato. Nonostante una tripla di Rubbini, in grado di portare la Pielle a -2, la squadra di Cardani si è poi disunita e ha perso concretezza. Vigevano ha allungato senza possibilità di replica e ha chiuso la partita con oltre 20 punti di scarto.

Un vero peccato per la Pielle, comunque protagonista di una bellissima stagione fin qui.