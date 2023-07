"Volevo finire qualcosa rimasto a metà, ma non sarò più un giocatore del Livorno"

Livorno, 4 luglio 2023 – “Non sarò più un giocatore del Livorno". Inizia così il saluto via social di Francesco Neri alla maglia amaranto. L’ala offensiva, infatti, con un lungo post sui propri profili social ha annunciato il suo addio dall’Unione Sportiva Livorno 1915.

"Volevo finire qualcosa rimasto a metà" - continua - I matrimoni si fanno in due": dalle parole dell’attaccante livornese si può evincere la sua volontà di rimanere in maglia amaranto accettando di fatto un ruolo da comprimario. Eppure le telefonate sono tardate ad arrivare, o forse non sono neanche arrivate. Questo non lo sappiamo, ma quello che è sicuro è che la società del presidente Joel Esciua ha preferito puntare su altri profili.

Il classe 1996 dunque andrà al San Donato Tavernelle dove ad aspettarlo ci sarà mister Lorenzo Collacchioni e gli ex US Livorno Cristian Belli e Michele Bruzzo. Con lui anche il livornese Giorgio Diana con il difensore che ha firmato pochi giorni fa. Intanto però la caccia alle quote continua e il direttore sportivo Raffaele Pinzani, su indicazione di mister Giancarlo Favarin, sembrerebbe aver individuato un laterale destro under da posizionare come titolare. Con un centrocampista, oltre al portiere (con Bryan Bonucci e Matteo Borghini in pole sugli altri) e al difensore classe 2004 Andrea Fancelli. Non è da escludere poi la volontà dell’allenatore di inserire nel roster offensivo anche un giovane attaccante che possa dare dinamicità e velocità in campo e, soprattutto, permettere di cambiare gli schemi a gara in corso. Per quanto riguarda invece il centrocampo, sembrerebbe tutto fatto per l’approdo di Francesco Palma in maglia amaranto. Il classe 1994 proveniente dalla Cavese sarebbe dunque pronto per rilanciare una stagione sfortunata dal punto di vista delle statistiche. Una cosa però è certa. A partire da oggi, mercoledì 5 luglio, il patron Joel Esciua potrà depositare ufficialmente i contratti dei nuovi arrivi e iniziare così con la costruzione della squadra. Non è da escludere che già da questo pomeriggio ci saranno novità sul fronte acquisti nella speranza che possano arrivare giocatori in grado di spostare gli equilibri.

Filippo Ciapini