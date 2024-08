“A fuoco rifiuti speciali e non cellulosa”

Livorno 25 agosto 2024 - Intorno alle 13.30 di sabato 24 agosto è divampato un incendio in un deposito della Trans Italia all’interporto a Guasticce. Le fiamme sono scaturite su diversi pianali di mezzi pesanti carichi non di cellulosa, come annunciato dal comando dei vigili del fuoco di Livorno, ma di "rifiuti speciali che dovevano essere trasferiti in Spagna. Hanno preso fuoco per autocombustione" ha dichiarato domenica 25 agosto a 'Il Telgrafo' l'avvocato Andrea Ghezzani, che rappresenta la società Trans Italia.

L’incendio ha coinvolto anche un campo adiacente Il piazzale. Sul posto si è immediatamente recata il sindaco di Collesalvetti Sara Paoli per sincerarsi della situazione.

Non ci sono state per fortuna persone coinvolte nell’incendio. L’alta colonna di fumo nero è stata vista in più punti tra Livorno e Collesalvetti. Tanti anche gli automobilisti sulla FiPiLi che si sono accorti dell’incendio e hanno allertato i vigili del fuoco. Il Comune di Collesalvetti ha fatto sapere sabato che per tutta la durata delle operazioni di spegnimento delle fiamme, sulla FiPiLi sono stati chiusi momentaneamente accesso e uscita Interporto est. Sono intervenute sul posto due squadre dei vigili del fuoco da Livorno con autobotte, oltre al personale dal comando di Pisa, i volontari della sede del Crocino, supportati dall’elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Cecina. M.D.