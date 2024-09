Accoltellato e ridotto in fin di vita in piazza della Repubblica, c’è un arresto

Livorno 17 settembre 2024 - È stato arrestato dagli agenti della squadra mobile un cittadino tunisino autore dell'accoltellamento ai danni di un connazionale, che avvenuto la notte fra il primo il 2 settembre. Un fatto particolarmente efferato: il ferito infatti ha subito delle gravi lesioni ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Da sinistra: Alessandro Castiglione, responsabile comunicazione, Elena La Spina, vice questore vicario, Giusi Stellino, questore, Gabriele Nasca, capo delle volanti e Luca Sbordone, responsabile commissario di Piombino

L'accoltellamento è avvenuto in piazza della Repubblica e in questi giorni l'autore del riferimento è stato individuato e arrestato in piazza Garibaldi, due luoghi simbolo dei problemi di ordine pubblico e della città di Livorno, sui quali l'impegno delle forze dell'ordine è costante, come dimostra questo arresto avvenuto a distanza di giorni grazie all'asilo delle telecamere di sorveglianza, ma in modo particolare come ha spiegato il capo della squadra mobile Giuseppe Lodeserto grazie anche alla profonda conoscenza che hanno gli investigatori della squadra mobile del territorio e alla presenza anche della squadra dei falchi della mobile, che lo sorvegliano e pattugliano costantemente, come ha ricordato invece il questore di Livorno Stellino.

Le cause di questo ferimento molto probabilmente sono riconducibili a lotte tra spacciatori per il controllo della piazza di Livorno.

M.D.