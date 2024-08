Al via stasera il Festival Apritiborgo. Cinque giorni di spettacoli

Si apre il sipario questo pomeriggio sulla 18° edizione del festival Apritiborgo a Campiglia Marittima. Fino al 15 agosto nel borgo sarà possibile ammirare centinaia di spettacoli. Teatro, microteatro e arti di strada sono lo strumento per godere della bellezza dell’arte e dei suoi messaggi leggeri e profondi al tempo stesso. Per il terzo anno il tema è quello delle metamorfosi che ha rappresentato un progetto triennale con cui si è ripresa la manifestazione dopo lo stop della pandemia. Un progetto che ha valso la conferma e una rafforzata fiducia da parte della Regione Toscana e del Ministero della Cultura. E una rinnovata collaborazione tra il comune di Campiglia e Terzostudio. Gli spettacoli invadono gioiosamente il centro storico, molti i ritorni delle compagnie con nuovi spettacoli e molti anche i nuovi artisti da ogni parte del mondo, dall’Argentina al Guatemala. Grande aspettativa per le prime nazionali in programma: Benedetta Giuntini con ’Donn-olé! Ultimo Atto’ e la Compagnia di Ivana Caffarati con ’Farsi Crisalide’, che hanno scelto di regalare le loro particolari emozioni del primo allestimento al pubblico campigliese. E torna anche il premio premio Apritiborgo ’Tra strada e palcoscenico’ istituito dal comune di Campiglia e assegnato dalla direzione artistica: lo scorso anno andò ad Andrea Kaemmerle, quest’anno, la sera del 13 agosto sarà tributato a Cikale Comic Vocal Trio, ovvero Anna Marcato, Beatrice Niero, Isabella Girardini, presenti con lo spettacolo ’HoStress!’ per la regia di Rita Pelusio. Musica itinerante, gusto e artigianato saranno inoltre il leitmotiv della festa. "Cinque serate da assaporare senza fretta, dal tardo pomeriggio a mezzanotte - ha detto la sindaca Alberta Ticciati - quando la band itinerante che ogni sera tesse percorsi tra i luoghi delle attrazioni dal vivo, si trasforma in una carrozza di Cenerentola che ci riporta fuori dal borgo, e ci invita a guardare la luna che si specchia sul mare, nel tempo della realtà, suggerendo che a volte la realtà può destare meraviglia grazie alla bellezza della natura". Per i giorni di Apritiborgo sono attive navette gratuite da Venturina Terme e tra i parcheggi intorno a Campiglia. Aumentano i servizi smart per la biglietteria e ci saranno corsie privilegiate per chi ha fatto il biglietto on line e non deve quindi fare la fila. I prezzi di biglietti e abbonamenti sono invariati (12 euro giornaliero, 5 ridotto per ragazzi 11-14 anni e residenti; abbonamenti 27 intero, 10 ridotto). La novità di quest’anno: sconto sul biglietto d’ingresso non solo per le strutture ricettive del Comune ma anche per alcune strutture del territorio con cui è stato fatto un accordo e che al loro interno proporranno il festival agi ospiti. Info apritiborgo2024.com