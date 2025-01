Livorno dice addio alla filiale della Banca d’Italia

Livorno, 31 gennaio 2025 – La Banca d'Italia riorganizza la rete delle filiali e annuncia la chiusura delle sedi di Brescia e Livorno con le funzioni che saranno assorbite dalla rispettive sedi regionali di Milano e Firenze.

La decisione è stata presa dal Consiglio Superiore della Banca guidata da Fabio Panetta. La prima riorganizzazione della rete delle filiali fu fatta con Mario Draghi come governatore.

In una nota si spiega che il piano prevede un ulteriore decentramento di responsabilità di vigilanza e il rafforzamento delle attività di educazione finanziaria e della funzione di valutazione di merito di credito delle imprese. L'articolazione territoriale della Banca prevede 21 Filiali nelle regioni e province autonome e altre 15 filiali con funzioni differenziate.

La chiusura delle due filiali coinvolge una settantina di dipendenti (48 a Livorno e 26 a Brescia). La presenza in Lombardia e Toscana si riduce a due filiali. Il sindacato Fisac Cgil della Banca d'Italia in una nota esprime “la più profonda preoccupazione” per la decisione. “È con rammarico che constatiamo come il vertice, in ogni campo, stia dimostrando una chiara volontà di avvilire le lavoratrici e i lavoratori, nonché di impoverire i servizi resi al Paese, apparentemente a vantaggio del solo utile di bilancio da riversare allo Stato”.