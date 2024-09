Barca a vela disalberata tra Piombino e l’Elba: otto persone a bordo, ma rifiutano i soccorsi

Portoferraio (Elba), 9 settembre 2024- Sono 8 le persone che si trovano in questo momento a bordo della barca a vela “Sophie” disalberata a circa tre miglia da Piombino in direzione di Cavo all’isola d’Elba. Le loro condizioni sono buone, non hanno bisogno di cure mediche e a bordo non ci sono bambini. Tutti i passeggeri sono stranieri e si sono rifiutati di salire sia sulla scialuppa del mercantile della Blue Navy che è giunto in loro soccorso, sia sull’imbarcazione degli Ormeggiatori di Piombino allertati dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio. La barca di circa 10 metri sta procedendo con un piccolo motore, che tuttavia senza albero non è nelle condizioni di governare completamente la rotta, ma ha fortunatamente a fianco l’imbarcazione degli ormeggiatori di Piombino che sta fornendo supporto.

Al momento il Comando della Capitaneria di Porto di Portoferraio non è stato in grado di fornire altre informazioni perché sembra che le comunicazioni siano piuttosto difficoltose.

Il primo allarme era arrivato intorno alle 19,30 quando la barca era stata avvistata da un passeggero a bordo di un traghetto in transito tra Piombino e Portoferraio. La motovedetta della Capitaneria di Porto di Portoferraio si era che si era immediatamente attivata per i soccorso ma era dovuta rientrare verso le 20,45 a causa delle avverse condizioni meteo, con onde alte 2 metri.