Castiglioncello celebra Mastroianni. Riapre il club delle ’4 gomme lisce’

Torna ’Le notti del Cormorano’. La rassegna che parla di cinema, quest’anno è dedicata a Marcello Mastroianni, un attore molto legato a Castiglioncello, di cui nel 2024 ricorre il centenario della nascita. La manifestazione si tiene a Castiglioncello e Vada da domani al 23 agosto. Il progetto, nato nel 2013 con l’obiettivo di ricordare le personalità del mondo del cinema legate alla storia di Castiglioncello, ha ampliato negli anni il proprio raggio di azione affrontando vari temi e quest’anno sbarcherà anche a Vada, confermandosi come appuntamento imperdibile per tutti i cinefili. Si parte domani l’omaggio di Castiglioncello a Marcello Mastroianni (foto), che seguendo Suso Cecchi D’Amico e numerose altre personalità del cinema che già frequentavano “la perla del Tirreno”, acquistò nel 1964 Villa “La Prora”, edificio liberty che si affaccia sulla Baia del Quercetano, a strapiombo sulla “Buca dei Corvi”, dove trovò un buon ritiro estivo lontano dai riflettori. Alle 18.30 nel parco del Castello Pasquini, Chiara Tognolotti (Università degli Studi di Pisa) e Santina Pistilli (presidente del Centro Studi Marcello Mastroianni di Fontana Liri) converseranno con Giulia Muggeo (Università degli Studi di Torino) in merito al suo libro di prossima uscita “Marcello Mastroianni”, Carocci Editore. Alle 21.30 all’area concerti del Castello Pasquini si terrà la proiezione di Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica, film del 1964, dedicato alla memoria di Titina De Filippo prima interprete teatrale della protagonista del film, Filumena Marturano. Il film sarà preceduto da un documentario su Marcello Mastroianni di Gioia Magrini e Roberto Meddi.

Giovedì 22 agosto a Castiglioncello all’angolo nord di via Fucini riapre al pubblico il Circolo delle 4 gomme lisce. In un’estate torrida di tantissimi anni fa, quattro amici, sentendosi usurati come quelle gomme lisce che hanno macinato chilometri e chilometri sull’asfalto, decisero di fondare un mitico circolo in una autorimessa a un passo dalla piazzetta di Castiglioncello. Il protocollo del circolo l’aveva steso Marcello Mastroianni in persona, gomma liscia numero uno e presidente onorario del club, la numero due era Paolo Panelli, la tre e la quattro Walter e Ampelio Ciucchi, i proprietari del garage e storici autonoleggiatori e autisti dei villeggianti famosi. Alle 18 Monica Ciucchi e Nicola Cerbai, ripercorreranno quella storia raccontando aneddoti e curiosità. Sempre il 22 agosto, alle 21.30 in Piazza Garibaldi, Vada (che in inverno ha ospitato il progetto “Lezioni di cinema”) rende omaggio ai 100 anni di Marlon Brando con un film chiave della sua carriera, Un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan. Le Notti del Cormoranno si chiuderanno in piazza Garibaldi a Vada, venerdì 23 agosto alle 21.30, con il film Desideri d’estate di Silvio Amadio, introdotto da Massimo Ghirlanda.