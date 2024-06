Cecina, colpo in un negozio ma il proprietario lo fa arrestare

Livorno, 7 giugno 2024 - Entra in un negozio e "fa la spesa" senza pagare. Ma questo volta non l'ha fatta franca. Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 45 anni originario dell’Est Europa per furto all’interno di un esercizio commerciale della città.

L’intervento dei militari è stato richiesto dalla direzione del negozio il cui personale aveva notato un comportamento sospetto dell’uomo. Giunti sul posto i carabinieri lo hanno individuato e bloccato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo con diversi precedenti specifici, avrebbe portato via la merce dagli scaffali nascondendola sotto gli indumenti sperando di farla franca. Il tutto per un totale di 100 euro. La merce è stata restituita al legittimo proprietario e l'uomo è stato denunciato.