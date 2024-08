Elba, barca semiaffondata rischia di schiantarsi sugli scogli: salvato un gruppo di turisti

Elba (Livorno), 6 agosto 2024 – Paura in mare per alcuni turisti a Forte Stella, a Portoferraio. La loro imbarcazione di quattro metri è semiaffondata all’ingresso del porto. È successo lunedì 5 agosto.

Sul posto è intervenuta la Guardia costiera che ha subito messo in salvo i sei turisti di nazionalità cinese e ha recuperato l’imbarcazione che è stata allentata dal campo boe del Grigolo e dalla vicina scogliera, dove rischiava di collidere.

Oltre alla guardia costiera alle operazioni di soccorso ha partecipato anche un gommone privato.

L’imbarcazione è stata poi rimorchiata allo scivolo di alaggio antistante la capitaneria di porto di Portoferraio. Sono in corso approfondimenti per stabilire le cause e la dinamica dell’accaduto.