Festa abusiva nel Parco Nazionale dell’arcipelago toscano, una denuncia

Portoferraio (Livorno), 27 agosto 2024 – Festa non autorizzata Parco Nazionale arcipelago toscano. L’evento musicale, secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri forestali del Nucleo Parco Portoferraio, risale a 3 settimane fa ed è stato organizzato su una spiaggia dell’isola d’Elba. La persona responsabile del servizio è stata denunciata per invasione di terreni demaniali, occupazione abusiva di spazio demaniale ed evento in assenza di nulla osta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

I carabinieri hanno riscontrato che il responsabile aveva organizzato l'evento in un'area demaniale marittima e oltretutto in una zona di protezione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, in assenza dell'autorizzazione demaniale e del nulla osta dell'ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.