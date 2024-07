Paura per una fuga di gas alla Mazzanta. Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

Rosignano Marittimo (Livorno), 14 luglio 2024 – I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti alle 18 di ieri sera, sabato, per la ricerca di una fuga di gas Gpl all’interno di un’abitazione in via Monte Falterona, in località Mazzanta, nel comune di Rosignano Marittimo.

L'intervento è andato avanti per tutta la notte ed ha visto impegnate diverse squadre di pompieri, oltre ad un funzionario tecnico per il monitoraggio delle concentrazioni di Gpl incanalate all'interno di un vespaio e per le operazioni di ventilazione dei volumi interessati dalla dispersione.

Sul posto sono intervenute anche due squadre Nbcr (acronimo di nucleare-biologico-chimico-radiologico) dal Comando dei vigili del fuoco di Firenze. L'intervento ècoordinato dal funzionario del Comando di Livorno, con il supporto della Polizia Municipale, del 118 e dei referenti della Protezione Civile dei Comuni della Bassa Val di Cecina.