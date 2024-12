Fugge dai carabinieri, arrestato dopo un inseguimento

Vada (Livorno), 10 dicembre 2024 – Per non sottoporsi al controllo dei carabinieri le ha provate tutte, ma alla fine è stato bloccato e arrestato.

E’ successo nei giorni scorsi a Vada, nei pressi di via Bachelet: all’alt dei militari della stazione di Rosignano Marittimo l’uomo, sulla quarantina e residente in provincia di Livorno, ha effettuato una repentina retromarcia. E’ scattato un breve inseguimento fino all’incrocio con l’Aurelia, quando ha nuovamente invertito la marcia accennando di dirigersi incontro ai militari impegnati ad intimargli di fermarsi. Poi ha cercato di abbandonare l’auto nei pressi della pineta ma è stato bloccato.

I militari hanno trovato e sequestrato 24 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Dopo l’udienza di convalida l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.