Furti a raffica a Venturina Terme, arrestato in Romania uno dei sospettati

Venturina (Livorno), 5 luglio 2024 – Un 23enne è stato rintracciato e arrestato in Romania in applicazione di un mandato di arresto europeo emesso dai carabinieri di Livorno per gli episodi di danneggiamento e furto commessi a Venturina tra fine 2023 e inizio 2024. Almeno cinque gli episodi contestati al 23enne, in danno di privati, uffici pubblici (in particolare si ricordano i danni alla delegazione comunale di Venturina Terme nella notte tra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio) e negozi.

Seguendo il flusso di denaro partito dalle carte di credito rubate (di cui i malviventi erano ghiotti insieme a contanti e preziosi) i carabinieri hanno raccolto indizi a carico di due rumeni di 23 e 34 anni, da tempo presenti a Venturina Terme. Anche l’analisi filmati registrati negli esercizi – tutti tra Venturina Terme, Cafaggio e San Vincenzo – in cui venivano effettuate le transazioni fraudolente con le carte di pagamento oggetto di furto ha portato ai due.

Proseguono le ricerche a carico del complice.