Grande giorno per la Pubblica Assistenza, ecco la sede rinnovata e una nuova ambulanza. La festa nel ricordo di Paoletti

Livorno 1 settembre 2024 – Giornata di festa per la Pubblica Assistenza a Livorno che la mattina di domenica 1 settembre celebra nel quartiere Ardenza due inaugurazioni: quella di una nuova ambulanza e della rinnovata sede Livorno Sud in via Ricci 2. Momento di commozione al taglio del nastro nel ricordo di Roberto Paoletti che per oltre 50 anni ha fatto parte dell'Svs. Un pilastro scomparso all’età di 85 anni. Paoletti è stato insignito del titolo di caposquadra ad honorem. Roberto Paoletti si è prodigato come volontario attivo dal 1951.

16 foto Livorno, le foto della festa per la rinnovata sede della Pubblica Assistenza (Foto Novi)

Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, il presidente della Regione Eugenio Giani e il Vescovo Monsignore Simone Giusti. La presidente di Svs Livorno Marida Bolognesi e del direttore Francesco Cantini e il presidente Anpas Toscana Dimitri Bettini.

Giani ha sottolineato "l'impegno della Pubblica Assistenza in Toscana con 160 presidi dei quali tre a Livorno, che svolgono una azione significativa nel rinnovamento del nostro sistema socio-sanitario sia per l'emergenza-urgenza, sia per la protezione civile".

In concomitanza si sta svolgendo nella sede nord della Pubblica Assistenza di Livorno in via delle Corallaie 10, l'annuale iniziativa 'Svs in festa' con spettacoli (a ingresso gratuito), stand gastronomici, intrattenimento per bambini e dimostrazioni, per finanziare le attività di Svs. In programma domenica 1 settembre Party Italiano con Djset. Il 5 settembre Red Neck Country Rock Music on Stage, il 6 settembre si esibirà la band Licantropi, chiusura il 7 settembre con Gari Baldi Bros.

M.D.