I grandi del vernacolo. Spettacolo alla Fortezza Vecchia

Si chiama ’I grandi del vernacolo’ ed è una serata in ricordo di Marcello Marziali (foto), Aldo Bagnoli, Roberto Motroni e Giuseppe Pancaccini. A condurre sarà Franco Bocci. L’appuntamento è a Livorno in Fortezza Vecchia sabato alle 21.15. Saranno rappresentate celebri scenette del teatro vernacolare livornese, a cura delle Compagnie Livornesi Riunite. L’incasso (10 euro, posto unico non numerato) sarà devoluto alle Cure Palliative di Livorno.

Interverranno Massimiliano Bardocci, Fulvio Pacitto, Alessio Nencioni, Marco Chiappini, Sandro Andreini, Stefano Valdiserri, Aldo Corsi, Elisabetta Macchia e Daniela Salucci. La direzione musicale è di Stefania Casu. Info: 3519860341 – 3397768203.