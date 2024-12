Livorno, incendio in un deposito della Costieri D’Alesio

Livorno, 9 dicembre 2024 – Un incendio è scoppiato oggi in un deposito della Costieri D'Alesio in zona porto. L’allarme è scattato intorno alle 8,30. L’incendio si è sviluppato in un cantiere vicino a una cisterna vuota che tuttavia è stata messa in sicurezza; a prendere fuoco sarebbe stata una piattaforma elevatrice.

Livorno, incendio al deposito (foto Lanari)

Sul posto, in via Leonardo Da Vinci, sono arrivato i vigili del fuoco e il 118 con mezzi di Croce Rossa e Misericordia di Livorno. Non ci sono feriti gravi, solo alcuni operai presi in carico per accertamenti.