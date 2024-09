Livorno, primo giorno di scuola. Tante novità per gli istituti

Livorno, 16 settembre 2024 – Primo giorno di scuola a Livorno: festa soprattutto per i bambini dell'istituto comprensivo Micheli-Lamarmora che stamani hanno inaugurato, insieme al sindaco Luca Salvetti e alla vicesindaca Libera Camici, la scuola temporanea in via Villa Glori nel Parco delle Mura Lorenesi.

Primo giorno di scuola a Livorno (foto Novi)

Sindaco e vicesindaca hanno scelto quest’anno di visitare l'istituto comprensivo Micheli-Lamarmora e la scuola secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini).

Nel gennaio 2023 l'Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per l'individuazione di una soluzione temporanea con moduli prefabbricati per ospitare i bambini e le bambine della scuola primaria-infanzia statale Micheli-Lamarmora interessata da un importante intervento di adeguamento sismico, finanziato con fondi statali per 3 milioni e 850mila euro (durata stimata dei lavori 2 anni). Quale sede per collocare la scuola temporanea è stato individuato il Parco delle Mura Lorenesi in via Villa Glori in quanto offre caratteristiche dimensionali adeguate ad accogliere i 354 bambini e bambine oltre a garantire il minor disagio possibile per le famiglie, essendo vicino alla sede scolastica.

Alla San Gaetano (ex Pazzini) sono quasi giunti al termine i lavori di ristrutturazione edilizia. Il progetto, incluso nei piani regionali triennali di edilizia scolastica 2015/2017, prevedeva in primo luogo il rifacimento completo della copertura con la rimozione delle lastre in materiali contenenti amianto e la loro sostituzione con copertura di tipo metallica dotata di isolamento termico e di linea vita, oltre al rifacimento completo delle facciate con risanamento degli elementi in cemento armato. All'interno, è stato installato un nuovo impianto elettrico, di trasmissione dati e di segnalazione e allarme incendi e sono stati realizzati i solai di calpestio di due aule. Sono poi stati oggetto di un successivo finanziamento i lavori che hanno consentito, attraverso l'adeguamento dei locali dell'ex alloggio del custode, di poter ricavare spazi utili e i servizi igienici aggiuntivi per l'incremento della capienza, ricongiungendo tutte le classi in via San Gaetano. È stato inoltre adeguato un locale al piano terra mediante l'ampliamento del vano finestra al fine di poter essere destinato ad aula.

Questo il messaggio del sindaco Salvetti agli studenti: “Il primo giorno di scuola è sempre un momento importante ed emozionante da vivere con gioia e spensieratezza. Oggi ha inizio il nuovo anno scolastico, per alcuni comincia un percorso, per altri prosegue un cammino già intrapreso. A tutti auguro di affrontare l'anno scolastico con determinazione e con l'obiettivo di imparare, sviluppare capacità critica e fare amicizia, senza alcun tipo di pregiudizio. La scuola ha una grande potenzialità, ovvero trasmettere informazioni, cultura e tolleranza, oltre naturalmente alla capacità di stare insieme, condividendo gli spazi, nel rispetto degli altri. Ogni classe è un mondo e in molti casi le amicizie scolastiche rimangono per tutta la vita. Quindi, cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, fate tesoro del cammino scolastico, perchè è un bene prezioso sia dal punto di vista dell'apprendimento, sia da quello della socializzazione. Buon primo giorno di scuola a tutte e tutti!”.