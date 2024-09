Livorno, aperto un nuovo Lidl. Dieci assunzioni per il punto vendita sorto sull’ex fornace Canaccini

Livorno, 19 settembre 2024 – Nuovo taglio del nastro per un supermercato a Livorno: Lidl inaugura oggi il suo terzo punto vendita a Livorno, il sesto in provincia. All’inaugurazione era presente l'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive Federico Mirabelli.Il negozio si trova n via di Collinaia, tra la Scopaia e la Leccia.

Il nuovo negozio ha portato all'assunzione di dieci persone; grande mille metri quadrati, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21,30 e la domenica dalle 8 alle 21.

Lo store nasce da un progetto a consumo di suolo zero, conseguente alla ricostruzione dello stabile dell'ex fornace del Canaccini. La struttura, dotata di una vasca di raccolta dell'acqua piovana per l'irrigazione delle aree verdi circostanti, rientra in classe energetica A4 e utilizza energia esclusivamente proveniente da fonti rinnovabili. Il punto vendita, inoltre, è dotato di un impianto fotovoltaico.