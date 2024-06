Livorno, sequestrati 2milioni di euro di borse e accessori contraffatti

Livorno, 21 giugno 2024 – Erano pronti a finire in vendita nelle spiagge del litorale, borse, portafogli e tanto altro delle migliori griffe, ma sono stati sequestrati dalla guardia di finanza. Sono stati sequestrati più di 5mila “falsi di lusso” e denunciati 6 soggetti per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Il servizio parte da un'attività d’intelligence realizzata “sul campo” con sopralluoghi, appostamenti e controlli sul territorio, lungo gli assi viari e nei centri di smistamento posta non trascurando i corrieri espressi. Durante l'attività le fiamme gialle hanno individuato traffici e spedizioni “sospette” arrivando a identificare i reali destinatari della merce illecita e ricostruendo così la cosiddetta filiera del falso. In tutto sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 5mila articoli di abbigliamento e accessori a marchio Dior, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, Chanel e tanti altri per un valore commerciale di 2 milioni di euro. Sei le persone denunciate.

L’attività svolta dal Gruppo livornese ha consentito il sequestro di una parte considerevole del rifornimento “estivo” che i responsabili dello smercio illegale si stavano precostituendo per la vendita al dettaglio lungo le spiagge toscane a facoltosi acquirenti disposti a correre il rischio di essere a loro volta denunciati per ricettazione. Le perizie eseguite sui prodotti sequestrati hanno confermato la loro natura contraffatta e, allo stesso tempo, l’elevata qualità della contraffazione e del relativo packaging. La merce avrebbe tratto in inganno anche gli occhi più esperti.