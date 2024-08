Isola d’Elba, malore per un turista soccorso con Pegaso

Campo bell’Elba, 31 agosto 2024 - Nel primo pomeriggio di oggi un turista di 75 anni originario di La Spezia è stato colto da un malore mentre si trovava in vacanza con la moglie a Seccheto. L’emergenza è scattata non appena l’uomo è andato in arresto cardiaco con il pronto intervento della Pubblica Assistenza e della Croce Rossa di Campo nell’Elba.

L’uomo è stato immediatamente sottoposto a massaggio cardiaco e si è ripreso. È stato poi trasportato con urgenza al campo sportivo di Seccheto. Da dove è stato poi condotto all’ospedale di Grosseto con il Pegaso intorno alle 15,30.

V.P.