Ripristinata fornitura di metano a Livorno in uno stabile di edilizia popolare

Livorno, 1 agosto 2024 - Buone notizie per 13 delle 14 famiglie che abitano nello stabile di edilizia popolare in via Badaloni a Livorno. Giovedì 1 agosto è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dei tecnici di Casalp, ASA e Comune incluso il sindaco Luca Salvetti, per fare il punto della situazione dopo settimane di interruzione della fornitura del gas metano.

Il sindaco Luca Salvetti e l'incontro con i residenti in via Badaloni (Foto Novi)

Interruzione causata da una fuga di gas che è stata individuata all'interno di uno degli alloggi al primo piano di proprietà privata.

Qui quattro delle 14 abitazioni sono private. In seguito alla fuga di gas intervenne ASA alcune settimane fa e chiuse I contatori di tutte le abitazioni.

Dopo le pressioni dei cittadini che si sono rivolti a La Nazione e il Telegrafo Livorno finalmente la svolta già dal 31 luglio quando 13 delle 14 famiglie hanno visto ripristinare l'erogazione di gas.

Resta con il contatore chiuso solo l'alloggio al primo piano il cui proprietario dovrà in qualche modo trovare una soluzione in attesa che ASA e Casalp si accordino per i lavori che devono essere eseguiti per mettere a norma tutto l'impianto sul quale a sua volta la giunta comunale provvederà con atti specifici per dare il via libera ai lavori, che si spera possono essere eseguiti e conclusi prima dell'arrivo dell'inverno.