Municipale in azione nei rioni nord. Trenta veicoli senza assicurazione

Livorno, 20 agosto 2024 – Il Servizio Territoriale Nord della Polizia Municipale, con sede in via Paretti, per dare concreta risposta alla crescente richiesta di sicurezza stradale e ai numerosi esposti dei cittadini che hanno denunciato ricorrenti, gravi infrazioni al Codice della Strada, ha organizzato posti di controllo nei punti nevralgici dei quartieri nord e della zona artigianale del Picchianti.

Nelle ultime settimana, specie al Picchianti, erano state segnalate corse a folle velocità tra giovani in sella a scooter, il più delle volte si sospetta siano stati manomessi per accrescerne la potenza e la velocità. Così dal 3 luglio al 17 agosto, grazie a questa attività mirata della polizia municipale, sono state elevate 150 le sanzioni nei confronti di altrettanti conducenti di mezzi in transito nelle zone nord della città.

Eclatante il caso emerso il 13 agosto, quando alle 15.30 durante l’attività di controllo in zona Garibaldi, è stato fermato un cittadino di nazionalità straniera alla guida di una vettura. L’uomo è risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ma aveva una patente di guida con alcune anomalie che non sono sfuggite agli agenti della municipale. Il documento, fatte le opportune verifiche, era infatti falso, perciò il possessore è stato denunciato per il reato di falsità materiale. La patente è stata sequestrata e all’uomo è anche stata inflitta la sanzione amministrativa per un importo pari a 5.100 euro e il fermo dell’auto per 3 mesi per aver guidato senza una vera patente.

Altra criticità emersa: la mancanza di copertura assicurativa per 30 i veicoli che così sono stati sequestrati. Altri 43 mezzi erano senza revisione. Sei conducenti sono stati sorpresi mentre guidavano usando il telefoni cellulari . Altri ventino guidavano senza cinture di sicurezza allacciate, o trasportavano i propri bambini senza idonei sistemi di protezione. In 13 casi i conducenti non hanno rispettato gli obblighi di precedenza, o direzione obbligata imposti dalla segnaletica.

C’è poi chi è stato colto alla guida di veicoli senza avere mai conseguito la patente: in ben sei casi. In altri tre casi i conducenti 3 hanno continuato a guidare nonostante la propria patente fosse scaduta. Uno pur avendo la a patente, era però sprovvisto del certificato di abilitazione professionale. Infine gli agenti della municipale hanno colto sul fatto anche conducenti che hanno omesso di dare la precedenza ai pedoni sull’attraversamento pedonale e chi ha effettuato manovre pericolose. Insomma è stato riscontrato un ’campionario’ così variegato e impressionante di violazioni e irregolarità tra coloro che guidano da far tremare i polsi. Ed è solo la punta dell’iceberg...