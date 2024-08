Musica al Grand Hotel Palazzo. Prima composizione di Scelsi

Nell’elegantissimo Grand Hotel Palazzo, davanti agli storici Bagni Pancaldi e alla Terrazza Mascagni, stasera alle 21 concerto con la prima composizione di Giacinto Scelsi, scritta inizialmente per violino e pianoforte. La Sicilienne et Burlesque di Casella, dapprima languida, aggraziata e dissolvente, si fa, nella Burlesca, dinamica, interrotta e giocosa. Quasi, a tratti, Scarlattiana. La musica del francese Regis Campo è colma di vitalità, invenzioni melodiche, coloriture energiche. Maya di Clarke per due flauti e piano ha un carattere sognante e alterna melodie aeree e fluttuanti a suoni gorgoglianti e acquatici, in un saliscendi affascinante e originale. Chiude Morlacchi, con un brano conosciutissimo ai flautisti, perché suonato frequentemente nei recital di flauto e universalmente gradito al pubblico per la sua freschezza di scrittura e la sua esplosiva vena virtuosa e scherzosa, ispirato dai temi melodici del melodramma italiano, ma declinati con variazioni dal sapore brillante e pirotecnico. Suonano il flautista Gianluca Campo (foto) primo flauto della Fenice di Venezia, Barbara Panzarella al pianoforte, fin da giovanissima avviata ad una brillante attività solistica e cameristica, e il giovane Francesco Guarnieri al flauto.

Ecco il programma: Giacinto Scelsi, Chemin du Coeur per flauto e pianoforte; Alfredo Casella, Sicilienne et Burlesque op.23 per flauto e pianoforte; Régis Campo, J’ai le Sourire de vos Anges per flauto e pianoforte; Johannes Brahms, Sonata in mi bemolle Maggiore op.120 n.2 arrangiamento per flauto epi anoforte; Ian Clarke, Maya per due flauti e pianoforte; Pietro Morlacchi, Il Pastore Svizzero per flauto e pianoforte. Artisti: Gianluca Campo, flauto; Barbara Panzarella, pianoforte. Insieme al Talento del LMF: Francesco Guarnieri, flauto.

Per i biglietti: 12 euro posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online). Ingresso gratuito: under 12 (non acquistabile online).

I Biglietti sono acquistabili: online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link: https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832; presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia al link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv; tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento).

Il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle 20. Per maggiori informazioni scrivere a: smail: promozionelivornomusicfestival@gmail.com. Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.