San Vincenzo: annega in mare vicino alla riva, drammatici soccorsi

San Vincenzo, 12 settembre 2024 – I soccorritori hanno provato a strapparla alla morte, ma per una turista, residente a Merano, non c’è stato niente da fare. Si sono calate con il verricello dall’Elisoccorso due dottoresse del 118, e prima hanno provato a rianimarla i sanitari giunti con le ambulanze della Croce Rossa, ma il cuore della signora non si è più ripreso.

La tragedia ieri pomeriggio poco dopo le 18, tra gli stabilimenti balneari Delfino e Mediterraneo. La donna si trovava in mare, sarebbe stato uno degli ultimi bagni della stagione, dove solitamente trascorreva l’estate, quando ha accusato un malore. Alcuni bagnanti si sono resi subito conto che qualcosa non andava, che la donna era in difficoltà, e hanno così dato l’allarme, intervenendo insieme al personale di salvataggio per riportarla a riva. Sono stati subito allertati anche i soccorsi, sulla spiaggia sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di San Vincenzo e quella della Croce Rossa Val di Cornia con il medico. Compresa la gravità della situazione è stato allertato anche l’Elisoccorso Pegaso della Regione.

L’Elicottero ha sorvolato la costa e il paese per interminabili minuti, in attesa di comunicazioni con i sanitari. Si è compreso però che qualcosa di grave era accaduto quando l’elicottero non è atterrato, ed è ripartito verso Grosseto. Sulla spiaggia infatti il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso della 82enne dopo aver fatto di tutto per salvarle la vita.