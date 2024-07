Scatta il piano di emergenza. Aperte le strade interne di Jsw

Pronto il piano comunale per la gestione dell’emergenza, in occasione dello sciopero Toremar di domani. Si è riunito il Centro operativo comunale che, a seguito di interlocuzioni con l’Autorità di sistema portuale, la Prefettura e le forze dell’ordine, ha definito un piano per contribuire ad affrontare le potenziali criticità che lo sciopero Toremar potrebbe generare per il traffico in entrata e in uscita dalla città e per quanto di competenza comunale. Il piano prevede l’intervento della Protezione civile con l’allestimento di tre postazioni, dotate anche di bagni chimici, per la distribuzione di bottiglie d’acqua. La polizia municipale, in collaborazione con le forze dell’ordine, gestirà il traffico veicolare indirizzato al porto, in particolare in corrispondenza di rotatore e intersezioni. Grazie alla collaborazione con Jsw Steel Italy e a Liberty Magona, la strada interna allo stabilimento sarà percorribile per i mezzi di soccorso così da garantire l’intervento tempestivo e i piazzali saranno utilizzabili per la gestione del traffico. Lo sciopero inizierà dalla mezzanotte alle 24 di domenica 21 con due corse garantite: alle 7 del mattino alle 21.

Il Comune di Piombino invita i cittadini a limitare allo stretto necessario gli spostamenti in entrata e uscita dal centro abitato. Sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale seguendo le pagine social del Comune di Piombino oppure iscrivendosi al canale Telegram ufficiale.

Anche Autolinee Toscane ricorda che il servizio di trasporto pubblico a Piombino e all’Elba potrebbe subire rallentamenti, ritardi o soppressioni con un sensibile impatto e disagi per tutte le linee che transitano o collegano Piombino, nonché probabili disservizi per le linee che transitano a Portoferraio e in tutta l’Isola.