Riemerge il porto di Vada. Gli scavi a San Gaetano

Vada (Livorno), 27 luglio 2024 - Nuova campagna di scavo a San Gaetano, a nord e a sud di Via del Porto, grazie ad una proficua sinergia fra il Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, il Comune di Rosignano Marittimo mediante il Museo Civico Archeologico, la Sabap Provincia di Livorno e la Società Ineos Manufacturing Italia Spa proprietaria dell’area archeologica. Il team della professoressa Simonetta Menchelli, con Silvia Marini, Paolo Sangriso e Domingo Belcari, a nord di Via del Porto, ha messo in luce un cospicuo edificio con due aule circolari, elegantemente rivestite e pavimentate con marmi, costruite nel II-III secolo dopo Cristo, per funzioni di rappresentanza, ed utilizzate da personaggi di alto grado per attività economiche e sociali sino ad epoca tardo-antica.

A sud di via del Porto è stato portato in luce un magazzino specializzato per attività varie, con almeno 11 ambienti, con vasche, canalette per scarico acqua e una cisterna. All’interno di questo magazzino sono state individuate le tombe di un adulto/a in cassa litica e tegole, e di un bambino dentro un’anfora, databili alla fine del VI-VII sec.d.C. Con lo scavo 2024 gli edifici a San Gaetano hanno raggiunto l’estensione di oltre 4,6 ettari, pur costituendo soltanto uno dei quartieri dell’antica Vada Volaterrana. Le indagini georadar, infatti, hanno individuato una continuità di edifici e di approdi lungo la costa fra i fiumi Fine e Cecina, che verranno scavati nelle prossime campagne.

Alle attività, oltre a studenti dell’Università di Pisa, hanno partecipato studenti europei ed extraeuroperi della Vada Volaterrana Summer School, con il professor Stephen Carmody della Troy University (Usa).

Cittadini e turisti avranno modo di visitare l’area archeologica e di approfondire i risultati della campagna di scavo 2024, con gli archeologi e i professionisti impegnati sul campo, nell’ambito degli Open Days che si terranno a San Gaetano in occasione del Festival Vivere l’Archeologia. Infatti, sabato 3 e domenica 4 agosto dalle ore 16.30 alle 21.30 si terrà l’iniziativa Vada Volaterrana, con visite guidate gratuite all’area archeologica.