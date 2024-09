Sicurezza sul lavoro, nessuna formazione per i dipendenti: denunciato agricoltore

Venturina (Livorno), 15 settembre 2024 – Non avrebbe provveduto a dare adeguata formazione ai suoi dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il titolare di un’attività agricola di Venturina è finito nei guai.

Ad accorgersi della grave mancanza sono stati i carabinieri, in seguito ad una verifica. I militari avrebbero appurato che l’agricoltore, in qualità di amministratore dell’azienda nonché datore di lavoro, non aveva provveduto all'obbligo di legge di dare adeguata formazione al personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro così come è previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008. La norma riguarda la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

In un periodo storico in cui si parla spesso di sicurezza sul lavoro, purtroppo in seguito ai tanti infortuni anche mortali, fa riflettere che ci siano ancora aziende e datori di lavoro che sottovalutano la tematica e, soprattutto, mettano a repentaglio la salute, nonché la vita, dei propri dipendenti non formandoli.

L’agricoltore in questione è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Livorno e sanzionato con un ammenda di oltre 3.700 euro.