Muore a 59 anni Silvia Pietrini, lutto a Piombino

Livorno, 27 giugno 2024 – Lutto a Piombino per la scomparsa a soli 59 anni di Silvia Pietrini. La Società della Salute Valli Etrusche e l’Azienda Usl Toscana nord ovest esprimo cordoglio per la morte di Silvia, assistente sociale in attività al Serd di Piombino. La 59enne combatteva da tempo contro una grave malattia.

Silvia Petrini, ricorda chi la conosceva, era una persona dall’animo gentile, buona, dolce, sempre disponibile. Era diventata da subito un punto di riferimento per colleghi e utenti. Si è occupata per anni delle persone che iniziavano un percorso di recupero sociale soprattutto per le persone affette da dipendenza, supportandole nelle pratiche giudiziarie, nel sostegno all’abitazione e nella tutela dei figli minori.

Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte da parte della direzione aziendale, in particolare della direttrice dei Servizi Sociali, Laura Guerrini, della Società della Salute Valli Etrusche, e in particolare della presidente Sandra Scarpellini e della direttrice Laura Brizzi, e di tutti i colleghi che oggi ne piangono la prematura scomparsa.

I funerali si terranno domani, venerdì 28 giugno, alla Chiesa di Sant’Alfonso a San Vincenzo (Livorno).