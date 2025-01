Traghetti: Corsica Ferries cede marchio Elba Ferries

Isola d'Elba (Livorno), 8 gennaio 2025 - La compagnia di navigazione Corsica Ferries cede a Bn di Navigazione il marchio Elba Ferries e la gestione della linea da e per l'isola d'Elba, ancora garantita dall'Hsc Corsica Express Three, nave che Corsica Ferries ha noleggiato alla Compagnia elbana Blu Navy. Lo riporta una nota in cui si aggiunge che "dopo 13 stagioni di successi e consensi, caratterizzate da una proposta commerciale che si è distinta per velocità, frequenza e comodità e da una programmazione attenta alle esigenze dei passeggeri, il Gruppo Corsica Ferries cede a Bn di Navigazione il ramo d'azienda Elba Ferries".

Dal 2012 al 2024 sono stati trasportati oltre 2,6 milioni di passeggeri, più di 830.000 veicoli, e sono stati effettuati oltre 13.000 viaggi. "La cessione di Elba Ferries rientra nella nostra pianificazione strategica, che dal 2025 avrà come focus la crescita delle altre destinazioni servite, il costante miglioramento della qualità e il potenziamento della flotta - commenta Sébastien Romani ad di Corsica Sardinia Ferries - Concentreremo energie, strategie e investimenti su Corsica, Sardegna e Baleari e sui nuovi prodotti come le minicrociere, che stanno riscuotendo un grande successo e molta partecipazione, grazie al know-how dei nostri equipaggi e alla nostra vocazione all'ospitalità".