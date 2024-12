Un tirocinante under 30 da formare come meccanico

Concessionaria di automobili a Livorno cerca un tirocinante under 30, da formare come aiuto meccanico, in particolare nella manutenzione programmata delle autovetture (tagliando). Preferibile il possesso del diploma, avere la passione per i motori e/o una propensione manuale; sono requisiti necessari il possesso di patente B e il fatto di non aver già maturato esperienza lavorativa pregressa nello stesso ruolo. Si prega di candidarsi tramite il portale Arti della Regione Toscana oppure in caso ci fossero delle difficoltà di accesso è possibile inviare il curriculum vitae e il proprio codice fiscale all’indirizzo di posta elettronica: domandaofferta.ci.livorno@arti.toscana.it con oggetto “LI-242069”. Contratto di lavoro: full time, lavoro con orario spezzato. Qualifica professionale: meccanico di motori a scoppio.