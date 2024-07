Uomo di 83 anni muore in spiaggia a San Vincenzo

Livorno, 21 luglio 2024 – Tragedia in spiaggia a San Vincenzo (Livorno) dove, nel primo pomeriggio, sotto il sole più caldo, un uomo di 83 anni di Asti è morto sotto lo sguardo attonito dei bagnanti.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato invano di salvargli la vita, con manovre rianimatorie e l’ausilio del defibrillatore, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il personale medico dell’elisoccorso Pegaso 2 non ha potuto che constatarne il decesso. Intervenuta anche la polizia. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un malore.