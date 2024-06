Le Volanti del Mare sono pronte. "Importante servizio di prossimità per garantire maggiore sicurezza"

Livorno, 21 giugno 2024 – Giornata strana quella di ieri, con una cappa di calore che non faceva distinguere l’orizzonte. Mare calmo, poche barchette qua e là di pescatori incalliti. Ma a rendere vivace la mattinata sono state le ’Volanti del Mare’, le moto d’acqua della Polizia di Stato che compongono la Squadra Nautica della Questura. Mezzi che arrivano là dove gommoni e motovedette non riescono ad arrivare e soprattutto in pochissimo tempo. E’ iniziata dal porto mediceo l’uscita de La Nazione a bordo della motovedetta Squalo, 14 metri, che fa da base alle due ’sentinelle azzurre del mare’.

A Livorno c’è una delle sette squadre che coprono il nostro Paese. Sette sono un po’ poche vista la lunghezza delle coste italiane, ma Livorno ha un presidio importante. La squadra è composta da Francesco Lelli, Alessandro Molendi, Marcello Claudio, Andrea Zoncu, Fabiano Fabio, Fogliano Nisi, Marco Liberati, quattro di loro prestano servizio a Livorno, tre a Piombino. "Un servizio di prossimità importante - ha detto il questore Giusy Stellino - per il controllo delle spiagge e della sicurezza della balneazione grazie anche alla capacità di intervento immediato delle moto d’acqua. Quest’anno particolare attenzione all’isola d’Elba" dove le ’Volanti del mare’ andranno dall’11 al 18 luglio e dal 9 al 17 agosto. L’obiettivo è quello di garantire il rispetto delle regole, perchè negli ultimi tempi - dicono i poliziotti - c’è un’impennata di comportamenti non conformi alle norme, come navigare ad alta velocità sotto costa magari con gommoni noleggiati e senza obbligo di avere la patente. Ricordiamo che vige l’Ordinanza 42 del 2007 che copre tutta la provincia: velocità massima 10 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose e mille metri dalle spiagge. La fascia di balneazione 200 metri dalle spiagge e 100 metri coste a picco. Numeri che devono essere conosciuti, quando si va per mare. L’ignoranza può costar cara.

Durante l’uscita di ieri mattina, c’è stato il controllo a un subacqueo: fondamentali i dispositivi che segnalano la presenza in mare; ed anche ad un giovane appassionato di moto d’acqua che è stato avvicinato proprio davanti alla Terrazza Mascagni. Per l’intera stagione estiva gli agenti vigileranno a tutela dei bagnanti e dei siti marini protetti, pronti a fare soccorso pubblico in caso di bisogno. Insomma una garanzia in più per tutti gli appassionati del mare.