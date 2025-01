Livorno, al via la terza stagione di concerti del Sabato del Mascagni

Livorno, 20 gennaio 2025 - Al via la terza edizione de "Il Sabato del Mascagni". Il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno ha annunciato infatti la stagione di concerti dedicata ai suoi migliori allievi. Sotto la direzione artistica di Giovanni Nesi, l'edizione 2025 promette una serie di appuntamenti che si terranno ogni sabato dal 25 gennaio al 3 maggio, alle ore 16:30, presso l'Auditorium Cesare Chiti del Conservatorio di Livorno. L'ingresso è libero. Quest'anno, la stagione si distingue per una programmazione di ben 14 concerti, arricchiti dalla varietà della musica cameristica e da focus dedicati al pianoforte e al violino solista. Tra le novità più attese ci sono il concerto d'apertura e di chiusura dell'Orchestra d'archi del Conservatorio Mascagni, diretta da Chiara Morandi, che darà inizio e concluderà la stagione con due serate dedicate alla grande tradizione classica. Inoltre, spicca il concerto "Guest Star" del 1 marzo, una nuova iniziativa ideata da Giovanni Nesi che prevede la partecipazione di musicisti di chiara fama accanto agli allievi del Conservatorio. Quest'anno sarà ospite Alberto Bocini, contrabbassista di fama internazionale, che eseguirà il celebre Settimino di Beethoven. Non meno interessante sarà il concerto dell'Ensemble di percussioni del Conservatorio, in programma il 12 aprile, che offrirà prime esecuzioni di opere appositamente scritte per l'evento, in collaborazione con la rassegna "Suoni Inauditi". Il primo appuntamento, in programma il 25 gennaio, vedrà l'Orchestra d'archi del Conservatorio Mascagni, diretta da Chiara Morandi, con le giovanissime Sonia Marsili al pianoforte e Olimpia Pelletier al violino, esibirsi in un programma interamente dedicato a Mozart, con il Concerto per pianoforte e orchestra Kv 414 ed il Concerto per violino e orchestra Kv 207. "Il Sabato del Mascagni" si conferma un appuntamento imprescindibile per gli amanti della musica di qualità, capace di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo artisti affermati e promesse del panorama musicale.