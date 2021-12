Livorno, 15 dicembre 2021 - In occasione delle festività natalizie, le attività commerciali di via del Giglio a Livorno, riunite nel consorzio Le Botteghe (convenzionato con Confesercenti), hanno organizzato per oggi mercoledì 15 dicembre, con la collaborazione della Compagnia Ribolle, lo spettacolo di bolle di sapone dal titolo 'Parata Ribolle' . Il primo spettacolo programmato sabato 11 dicembre ha avuto un gran successo di publico, di qui l'idea di replicarlo. Così oggi ecco il secondo appuntamento che inizierà alle 17 in via Buontalenti angolo via del Cardinale, per poi snodarsi tra bolle, suono di tromba e grancassa, verso via della Coroncina fino a piazza Cavallotti dove si svilupperà per la gioia di grandi e piccini. Questa iniziativa viene ancora una volta offerta dal Consorzio Le Botteghe e rientra tra le manifestazioni organizzate per le festività natalizie anche dagli altri Consorzi della zona: Mercato delle Vettovaglie e Mercato di via Buontalenti allo scopo di attrarre persone nella storica area mercatale del centro.

