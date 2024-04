Livorno, folla per il 25 Aprile. Salvetti legge il testo di Scurati

Livorno 25 aprile 2024 - Giovani, famiglie con bambini, esponenti del mondo sociale e sindacale, cinque dei sei candidati sindaco (mancava solo Giovanni Pezone di Rinascita Toscana per scelta), la Brigata Ebraica e molti altri hanno partecipato giovedì 25 aprile alle celebrazioni per la Liberazione d'Italia dal nazi-fascismo.

Il corteo: video

Come aveva annunciato il sindaco Luca Salvetti (candidato per il secondo mandato) ha letto il discorso sul 25 aprile di Antonio Scurati non trasmesso dalla Rai e per questo diventato un caso politico. Lo stesso Salvetti al termine delle cerimonie e dopo la prolusione del professore Daniele Menozzi, ha detto: "Nessuno deve usare la Festa della Liberazione per rafforzare la propria posizione politica".

M.D.