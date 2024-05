"Piombino, siamo determinati". Acciaio, il meeting Danieli

Piombino, 27 maggio 2024 - "Il mondo dell’acciaio sta andando sempre più verso l’acciaio green, il più competitivo. Un trend recente, ma è quello che ci ha guidato sin dalla nostra fondazione e il nostro obiettivo è produrre acciaio con emissioni prossime allo zero mantenendo competitivi costi di gestione". Lo ha detto Giacomo Mareschi Danieli, ceo di Danieli & C.spa, presentando nella Resarch Center del gruppo a Buttrio (Udine) il 5/o Danieli InnovAction Meeting. A Buttrio da domani a giovedl al 30 maggio saranno 700 gli imprenditori, manager ed esperti da 5 continenti e 75 Paesi a discutere del futuro di siderurgia e produzione dei metalli con 122 speaker che illustreranno 76 modelli innovativi di impianti sostenibili, tra i quali la nuova acciaieria di Piombino in collaborazione con l’ucraina Metinvest.

Al meeting si svolgeranno 4 panel su mercato, macroeconomia, geopolitica, materie prime e metalli, energia rinnovabile e digitalizzazione. L’incontro, hanno evidenziato Rolando Paolone, co-ceo Danieli & C. spa, e Stefano Scolari, ceo Acciaierie Bertoli Safau spa, è "un’opportunità per mettere a terra nuove strategie per implementare processi sostenibili di produzione dell’acciaio, e nella gestione avanzata delle materie prime". Camilla Benedetti, Chairwoman Acciaierie Bertoli Safau spa e Vice-Chairwoman Danieli & C. spa, ha annunciato che "la tre giorni prevede anche visite agli impianti siderurgici". Su Piombino Mareschi Danieli, ha spiegato: "Metinvest è un nostro fedele e ottimo cliente e abbiamo deciso di metterci insieme per sviluppare questo sogno comune, che prima era del nostro presidente Gianpietro, e ora diventa con motivazione il nostro: la partnership è fortissima, l’idea è eccellente, un progetto strategico per noi e per la nostra tecnologia, per Metinvest e la sua presenza in Europa, ma anche per l’Italia e per tutto il sistema, siamo molto motivati per portarlo a termine". Lo stabilimento di Piombino, ha evidenziato Mareschi Danieli, "sarà uno dei primi capaci di produrre acciaio verde in Europa, basato sulle energie rinnovabili e a Piombino useremo le pale eoliche per produrre acciaio".