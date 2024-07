Livorno, ecco i nuovi stalli rossi “Compra e Vai”: sosta gratis per 30 minuti

Livorno, 25 luglio 2024 – “Un'iniziativa per rivitalizzare il commercio in queste vie storiche”. Così il sindaco Luca Salvetti, presente in via Magenta davanti ai negozianti delle zone interessate, descrive la nascita degli stalli «Compra e Vai», dei parcheggi riconoscibili dal colore rosso, in cui i cittadini potranno sostare gratuitamente per trenta minuti e fare spese. Sono 17 in totale gli stalli istallati: 6 in via Magenta, 2 in via Calzabigi, 5 in via Leonardo Cambini e 4 in via Roma.

I nuovi stalli rossi in via Magenta (Foto Novi)

"Servivano dei correttivi per rispondere ad un quadro commerciale non facile in queste vie - ha proseguito Salvetti -. Tra le tante cose che sono state segnalate c'era l'assenza di possibilità di fare acquisti veloci, essendo impossibile parcheggiare vicino ai negozi. Con questi stalli sarà possibile fare compere in modo rapido e norma, togliendo la brutta abitudine di parcheggiare su marciapiedi, curve e divieti di sosta dicendo di sostare solo un minuto. Avevamo già fatto questi stalli, ma risultavano poco visibili, perché non erano dipinti di rosso e le persone li confondeva con altri tipi di parcheggio, adesso questo aspetto cromatico sembra funzionare. Per sostare gratuitamente su questi spazi basta porre il disco orario o un foglio che indichi l'orario di arrivo. Questo è solo uno degli interventi che dobbiamo fare”.