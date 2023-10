Donna accoltellata a Pontedera, è un livornese l’uomo arrestato

Livorno, 14 ottobre 2023 – E’ un livornese di 46 anni l’uomo arrestato con l’accusa di aver accoltellato la ex. L’aggressione è avvenuta a Pontedera intorno alle 11.30 di sabato 14 ottobre. L’uomo avrebbe atteso la donna per poi discutere brevemente con lei sferrandole il fendente al collo e provocando una grave ferita.

Mentre la donna veniva soccorsa dai passanti e dal 118, l’uomo fuggiva in direzione della stazione. Le ricerche sono iniziate subito e i carabinieri della Compagnia di Pontedera lo hanno bloccato nei pressi dello scalo ferroviario.

In tasca aveva il coltello insanguinato e un biglietto per la città labronica. L’uomo è stato bloccato a terra e non ha opposto resistenza. Il 46enne è stato arrestato su disposizione del magistrato e si trova nel carcere di Pisa.