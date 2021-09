Livorno, 11 settembre 2021 - Incidente sul lavoro a Livorno in via delle Cateratte a Livorno. Una persona di una impresa di pulizie è rimasta impigliata in un nastro trasportatore presente in uno stabilimento. Alcune persone presenti sono riuscite a staccare il malcapitato che tuttavia è rimasto bloccato sotto il macchinario. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a rimuovere alcune grosse griglie per permettere di estrarre la persona che è stata affidata alle cure del medico del 118.

