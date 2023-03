Agente di polizia libera dal servizio rincorre il ladro e recupera il telefonino appena rubato a una donna

Il questore Massucci con la agente del commissariato di Rosignano e la signora cui è stato recuperato il cellulare

Livorno, 8 marzo 2023 – Una bella storia da raccontare nella Giornata internazionale della donna. Una poliziotta libera dal servizio ha inseguito un giovane che aveva appena rubato il cellulare a una donna che stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Il ladro, vistosi ormai spacciato, ha subito restituito il telefonino alla vittima del furto.

Ed è stata proprio lei, la derubata, a scrivere poi una lettera al questore di Livorno, Roberto Massucci, per raccontare questa storia e ringraziare l’agente donna (operativa al commissariato di Rosignano) che l’altro giorno appunto, libera dal servizio, ha assistito alla scena e non ci ha pensato un solo istante in più a rincorrere il ladro per recuperare il maltolto.

Un gesto davvero bello di dedizione al lavoro e di solidarietà. Silvia la signora derubata, Silvia anche la poliziotta. Questa sera, 8 marzo, il questore ha ospitato nel suo ufficio la signora che aveva subito il furto affinché lei stessa a consegnasse un suo riconoscimento, meritato, alla agente del commissariato di Rosignano