Operaio 35enne aggredito in via Grande, due denunciati

Livorno, 22 febbraio 2024 – Ci sarebbero dissidi di natura privata all’origine dell’aggressione del 10 febbraio in via Grande, quando un operaio albanese 35enne fu aggredito riportando dieci giorni di prognosi.

Per quell’episodio i carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato due albanesi di 30 e 46 anni, il primo per aver materialmente aggredito l’operaio e il secondo per minacce. I militari sono arrivati all’identificazione dei due denunciati grazie alle testimonianze e ai filmati delle telecamere.