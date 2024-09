Al liceo Cecioni di Livorno sono arrivate le aule prefabbricate

Livorno 16 settembre 2024 - Il professore Rino Bucci, dirigente scolastico del liceo Cecioni di Livorno, spiega l'avvio dell'anno scolastico nella sua scuola dove dopo 2 anni di attesa sono arrivati i moduli prefabbricati che ospitano alcune classi. I prefabbricati attrezzati e collegati al corpo centrale della scuola con un camminamento protetto, per consentire ai ragazzi di entrare e uscire senza essere esposti alle intemperie durante la stagione autunnale invernale e anche perché questi moduli non sono dotati di servizi igienici.

Infatti gli alunni utilizzeranno quelli della sede centrale di via Galilei. I moduli sono stati noleggiati dalla amministrazione provinciale per far fronte alla mancanza di spazi in questa scuola a causa dell'elevato numero di alunni, oltre 2mila.

M.D.