Livorno, 8 aprile 2024 – La società US Livorno 1915 ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Fabio Fossati. Lo comunica la stessa società: “Si ringrazia il mister per il lavoro svolto in tale frangente, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

Promosso ad allenatore della prima squadra Niccolò Pascali, il quale ha iniziato la stagione sportiva corrente alla guida della formazione degli Juniores Nazionali.