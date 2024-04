Livorno, possibile pioggia forte: un primo maggio con il maltempo? Allerta gialla

Livorno, 30 aprile 2024 – Scatta l’allerta gialla anche su Livorno e provincia così come in tutta la Toscana per pioggia forte nella giornata del 1 maggio.

Dopo un martedì 30 aprile particolarmente caldo e soleggiato, adesso cambia tutto almeno per un paio di giorni, con temperature giù e possibili precipitazioni, grandine inclusa. L’allerta è stata diramata dalla Regione.

l bollettino odierno del Centro funzionale meteo della Protezione Civile regionale annuncia criticità gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte del 1 maggio (cioè dalle 00.00 di mercoledì 1° maggio alle 23.59 di mercoledì 1° maggio), e per temporali forti dalle 9 alle 23.59 del 1 maggio.

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali