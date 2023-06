All’Isola d’Elba il primo nido toscano di tartaruga marina del 2023 / Foto

Isola d’Elba (Livorno), 14 giugno 2023 – Arpat conferma la scoperta del primo nido toscano di tartaruga marina della stagione 2023 sulla spiaggia di Galenzana all’Isola d’Elba, nel comune di Campo nell’Elba.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Campo nell'Elba

Stamani, mercoledì 14 giugno, intorno alle 8 una turista, la signora Raffaella Tolasi, mentre faceva una passeggiata sulla spiaggia, si è imbattuta in delle strane tracce che somigliavano a quelle di una tartaruga “caretta caretta” e ha immediatamente allertato la Capitaneria di porto che ha subito avvertito Arpat che, per conto dell'Osservatorio Toscano per la biodiversità della Regione Toscana, è tempestivamente intervenuta per verificare la presenza del nido.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Campo nell'Elba

L’esperta del settore mare di Arpat, accompagnata sulla spiaggia di Galenzana a Marina di Campo, dalla responsabile di Legambiente per il progetto tartarughe marine, ha effettuato i sondaggi che hanno dato un risultato positivo. Sono state individuate le uova e la nidificazione è stata confermata proprio al confine del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Il sindaco di Campo nell’Elba

Una tartaruga marina ha scelto la spiaggia di Galenzana per regalare nuove vite alla biodiversità del mare dell'Elba – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Campo nell’Elba – Un dono inaspettato per l'ecosistema dell'arcipelago toscano che precede, di appena due giorni, la Giornata mondiale della tartaruga marina fissata per il 16 giugno.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Campo nell'Elba

È una notizia fantastica - commenta il sindaco Davide Montauti -. Un segnale importante che evidenzia ancora una volta come il nostro territorio sia una risorsa di biodiversità incredibile da proteggere e tutelare in nome e per conto delle generazioni che verranno dopo di noi".